В конце концов гибель россиянина подтвердила и так называемая "глава" оккупационной администрации Алушты. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Россияне подтвердили гибель своего командира в Крыму
"Глава" оккупационной администрации Алушты Галина Огнева в социальных сетях написала, что россияне попрощались с подполковником вооруженных сил России Александром Кулаковым, который "ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб".
Александр Кулаков погиб после ракетного удара по воинской части на Ай-Петри / Фото из российских соцсетей
Оккупантка также отметила, что "мужество и отвага Александра вызывают гордость у всех, кто его знал", а имя россиянина "навсегда останется в сердцах" жителей Алушты.
Российская захватчица в Алуште также выразила "соболезнования родным и близким" погибшего командира оккупантов и цинично сказала, что Кулаков "отдал свою жизнь ради безопасности и будущего нашего Крыма".
Воинскую часть россиян на горе Ай-Петри обстреляли
- Утром 13 мая в Крыму было достаточно тревожно. В минобороны вражеского государства отчитались об "успешной работе" российской ПВО и утверждали, что якобы сбили 4 ракеты Storm Shadow и 7 дронов.
- В конце концов российские СМИ сообщили, что несколько ракет атаковали воинскую часть россиян 85683 на горе Ай-Петри в Крыму. В частности, на горе расположена "тайная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка вооруженных сил России.
- Тогда росСМИ писали, что погиб командир воинской части №85683 Александр Кулаков. Был якобы и второй погибший оккупант, но его фамилию россияне не называли.
- Стоит отметить, что третий радиотехнический полк был сформирован в 2014 году на базе 40 радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. До оккупации Крыма там был украинский радиочастотный батальон, где содержались радиолокационные комплексы советского производства "Оборона", "Алтай" и "Граница-М", а также украинские 36ДС-6. Этого оборудования достаточно, чтобы контролировать небо на временно аннексированном украинском полуострове.