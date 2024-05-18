Зрештою загибель росіянина підтвердила й так звана "голова" окупаційної адміністрації Алушти. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни підтвердили загибель свого командира в Криму

"Голова" окупаційної адміністрації Алушти Галіна Огньова у соціальних мережах написала, що росіяни попрощалися з підполковником збройних сил Росії Алєксандром Кулаковим, який "ціною свого життя в результаті ракетної атаки на Крим героїчно загинув".



Алєксандр Кулаков загинув після ракетного удару по військовій частині на Ай-Петрі / Фото з російських соцмереж

Окупантка також зазначила, що "мужність і відвага Алєксандра викликають гордість у всіх, хто його знав", а ім'я росіянина "назавжди лишиться в серцях" жителів Алушти.

Російська загарбниця в Алушті також висловила "співчуття рідним і близьким" загиблого командира окупантів і цинічно сказала, що Кулаков "віддав своє життя заради безпеки і майбутнього нашого Криму".

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