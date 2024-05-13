Зранку був обстріл військової частини в Криму

Там загинув командир військової частини №85683 Олександр Кулаков.

У понеділок, 13 травня, близько шостої ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму. На горі розташована "таємна" військова база ППО 3-го радіотехнічного полку збройних сил Росії,

– наводить інформацію видання ASTRA.

Дехто пише і про другого загиблого, та його прізвище не називають. Кількість поранених уточнюють.

Білі куполи – це військовий об'єкт Росії / Фото архівне, його наводить ASTRA