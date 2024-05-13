У понеділок вранці, 13 травня, у міноборони ворожої держави відзвітували про "успішно роботу" російської ППО в регіоні. Окупанти стверджують, що нібито збили 4 ракети Storm Shadow та 7 дронів, – інформує 24 Канал.

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Тривожний кримський ранок

З повідомлень ворожих інформаційних ресурсів можна зрозуміти, що з раннього ранку в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. Зокрема, повітряні цілі летіли на місто Севастополь.

За попередньою інформацією Кремля, на підльоті до населеного пункту над морем нібито було збито дві ракети. Інші Storm Shadow, – загарбники заявляють, що ліквідували на півночі півострова.

Черговими засобами протиповітряної оборони були знищені чотири авіаційні керовані ракети Storm Shadow та сім БпЛА над територією Криму,

– пишуть у російському відомстві близько 07:30.

Близько 08:00 телеграм-канали почали стверджувати, що фіксують дим в районі бухт Севастополя. Ймовірно, це димова завіса, яку використовують окупанти, аби маскувати цілі або приховувати наслідки уражень.

Вибухи в регіонах Росії