Російське міноборони заявило про це ввечері 12 травня. Росіяни знову запевнили, що нібито працювала їхня ППО.
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Що кажуть росіяни про Бєлгород
Російське міноборони заявило, що вони нібито вони:
- збили 12 реактивних систем залпового вогню "Вільха";
- 2 – "Вампір".
Ймовірні наслідки "влучань" у Бєлгороді
За даними росЗМІ, деякі снаряди таки "влучили". Зокрема:
- один – у будинок на бульварі Юності у Бєлгороді. Там нібито посічений фасад, вибиті вікна на 3 нижніх поверхах;
- другий – впав на дитячий майданчик;
- за попередніми даними, третій – на теплоелектростанцію. Без світла залишився район Харгори. Кількість постраждалих уточнюється.
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У Бєлгороді обвалився під'їзд будинку
- У першій половині дня 12 травня у Бєлгороді обвалився під'їзд у житловому будинку на 10 поверхів. Росія відразу звинуватила в "атаці" Україну.
- Після інциденту на місце прибули рятувальники, на яких згодом обвалився дах. Під завалами опинились місцеві. Станом на вечір 12 травня відомо вже про 13 загиблих.
- Керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України пояснив, що схоже на те, що будинок у Бєлгороді підірвали. На відео з камер не видно падаючих об'єктів, тож всі звинувачення росіян в обстрілі ЗСУ наразі не відповідають дійсності. Також вибух міг бути побутовим, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах.