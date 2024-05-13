Російське міноборони заявило про це ввечері 12 травня. Росіяни знову запевнили, що нібито працювала їхня ППО.

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Що кажуть росіяни про Бєлгород

Російське міноборони заявило, що вони нібито вони:

збили 12 реактивних систем залпового вогню "Вільха";

2 – "Вампір".

Ймовірні наслідки "влучань" у Бєлгороді

За даними росЗМІ, деякі снаряди таки "влучили". Зокрема:

один – у будинок на бульварі Юності у Бєлгороді. Там нібито посічений фасад, вибиті вікна на 3 нижніх поверхах;

другий – впав на дитячий майданчик;

за попередніми даними, третій – на теплоелектростанцію. Без світла залишився район Харгори. Кількість постраждалих уточнюється.

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