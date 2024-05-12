Про це заявив OSINT-аналітик Tendar у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Крім того, експерт додав, що облав будинку у Бєлгороді нагадує йому події, які сталися у Москві у 1999 році, передає 24 Канал.
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Будинок у Бєлгороді могли підірвати зсередини
OSINT-аналітик Tendar у своєму дописі написав, що протягом цієї війни він бачив багато уражених житлових будинків. Тому майже впевнений, що ураження будинку у російському Бєлгороді було зовсім інше.
Схема вибуху вказує на підрив зсередини будівлі,
– сказав експерт.
Аналітик зазначив, що не побачив жодної ракети, яка могла упасти у Бєлгороді. Водночас дим та уламки на місці події летіли вбік.
Tendar також зауважив, що ураження багатоповерхівки у Бєлгороді схоже на те, що сталось у Москві в 1999 році. Тоді існували припущення, що російська ФСБ організувала вибухи багатоповерхівок, щоб "виправдати" війну в Чечні.
Згодом аналітик додав, що не можна виключити й версію з вибухом газу. Він зазначив, що російська інфраструктура руйнується наліво і направо, тому іноді в Росії важко визначити, що це: теракт, недбалість чи нещасний випадок.
У будинок могли вдарити з півночі російською бомбою
Tendar також зауважив, що в будівлю могли також влучити ззаду, тобто з півночі, і тому на цьому кадрі немає ракети, це також потенційний сценарій.
"У цьому випадку ракета повинна була прилетіти з північно-східного напрямку. Боєприпас типу FAB-250 / FAB-500, випущений з російського літака, має достатню вибухову потужність, щоб викликати таке руйнування", – наголосив він.
Водночас експерт також зауважив, що точно можна виключити, так це ракету, яка летить з півдня/південного заходу, іншими словами з України.
Напрямок можливого руху бомби і влучання у будинок у Бєлгороді / Фото з акаунту @Tendar у соцмережі Х
Далі аналітик сказав, що більше фактів розкривають світлини з північно-східного боку будівлі. Зокрема, отвір у будівлі, особливо на рівні землі, досить широкий, що свідчить про те, що вибух стався в цьому колі.
Усі вікна з того боку, які були зруйновані, підтверджують, що детонація сталася з північно-східного боку. Вікна на південно-західній стороні майже не пошкоджені. Це дає теорію про те, що російська бомба влучила в будівлю з північного/північного сходу та вибухнула на нижньому рівні з більшою вагою,
– написав він.
Як зазначив Tendar, на записах камер відеоспостереження, які зафіксували ситуацію з іншої, південно-західної сторони, зафіксована лише вибухова хвиля, що вийшла. Це також пояснює, чому це виглядало як вибух зсередини будівлі.
Що відомо про вибухи в багатоповерхівках у Москві у 1999 році
- У вересні 1999 року серія терористичних атак потрясла багатоповерхівки в Росії, причому кілька інцидентів сталися в Москві. 8 вересня на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку в Москві спрацював вибуховий пристрій, в результаті чого було повністю зруйновано два під'їзди. Атака забрала життя 106 осіб, ще 690 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
- Через чотири дні, 13 вересня, Москву сколихнув ще один вибух, цього разу в підвалі восьмиповерхового житлового будинку на Каширському шосе. Цей другий теракт призвів до трагічної загибелі 124 людей.
- Експерти також припускають, що теракти у вересні 1999 року могли слугувати на користь Путіну, який на той час був відносно невідомим для громадськості. У книзі під назвою "ФСБ підриває Росію" колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка та історика Юрія Фельштинського стверджується, що ФСБ організувала вибухи з відома Путіна.
- У книзі також стверджується, що вибухи були організовані з метою схилити громадську думку на користь військової кампанії з придушення національно-визвольних рухів на Північному Кавказі, зокрема, спрямованої проти прагнення Чечні до незалежності. Крім того, теракти мали на меті підвищити популярність Путіна серед населення.