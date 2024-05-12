Про це заявив OSINT-аналітик Tendar у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Крім того, експерт додав, що облав будинку у Бєлгороді нагадує йому події, які сталися у Москві у 1999 році, передає 24 Канал.

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Будинок у Бєлгороді могли підірвати зсередини

OSINT-аналітик Tendar у своєму дописі написав, що протягом цієї війни він бачив багато уражених житлових будинків. Тому майже впевнений, що ураження будинку у російському Бєлгороді було зовсім інше.

Схема вибуху вказує на підрив зсередини будівлі,

– сказав експерт.

Аналітик зазначив, що не побачив жодної ракети, яка могла упасти у Бєлгороді. Водночас дим та уламки на місці події летіли вбік.

Tendar також зауважив, що ураження багатоповерхівки у Бєлгороді схоже на те, що сталось у Москві в 1999 році. Тоді існували припущення, що російська ФСБ організувала вибухи багатоповерхівок, щоб "виправдати" війну в Чечні.

Згодом аналітик додав, що не можна виключити й версію з вибухом газу. Він зазначив, що російська інфраструктура руйнується наліво і направо, тому іноді в Росії важко визначити, що це: теракт, недбалість чи нещасний випадок.

У будинок могли вдарити з півночі російською бомбою

Tendar також зауважив, що в будівлю могли також влучити ззаду, тобто з півночі, і тому на цьому кадрі немає ракети, це також потенційний сценарій.

"У цьому випадку ракета повинна була прилетіти з північно-східного напрямку. Боєприпас типу FAB-250 / FAB-500, випущений з російського літака, має достатню вибухову потужність, щоб викликати таке руйнування", – наголосив він.

Водночас експерт також зауважив, що точно можна виключити, так це ракету, яка летить з півдня/південного заходу, іншими словами з України.



Напрямок можливого руху бомби і влучання у будинок у Бєлгороді / Фото з акаунту @Tendar у соцмережі Х

Далі аналітик сказав, що більше фактів розкривають світлини з північно-східного боку будівлі. Зокрема, отвір у будівлі, особливо на рівні землі, досить широкий, що свідчить про те, що вибух стався в цьому колі.

Усі вікна з того боку, які були зруйновані, підтверджують, що детонація сталася з північно-східного боку. Вікна на південно-західній стороні майже не пошкоджені. Це дає теорію про те, що російська бомба влучила в будівлю з північного/північного сходу та вибухнула на нижньому рівні з більшою вагою,

– написав він.

Як зазначив Tendar, на записах камер відеоспостереження, які зафіксували ситуацію з іншої, південно-західної сторони, зафіксована лише вибухова хвиля, що вийшла. Це також пояснює, чому це виглядало як вибух зсередини будівлі.