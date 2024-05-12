Об этом заявил OSINT-аналитик Tendar в соцсети Х, ранее известной как твитер. Кроме того, эксперт добавил, что облав дома в Белгороде напоминает ему события, которые произошли в Москве в 1999 году, передает 24 Канал.
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Дом в Белгороде могли взорвать изнутри
OSINT-аналитик Tendar в своей заметке написал, что в течение этой войны он видел много пораженных жилых домов. Поэтому почти уверен, что поражение дома в российском Белгороде было совсем другое.
Схема взрыва указывает на подрыв изнутри здания,
– сказал эксперт.
Аналитик отметил, что не увидел ни одной ракеты, которая могла упасть в Белгороде. В то же время дым и обломки на месте происшествия летели в сторону.
Tendar также отметил, что поражение многоэтажки в Белгороде похоже на то, что произошло в Москве в 1999 году. Тогда существовали предположения, что российская ФСБ организовала взрывы многоэтажек, чтобы "оправдать" войну в Чечне.
Впоследствии аналитик добавил, что нельзя исключить и версию со взрывом газа. Он отметил, что российская инфраструктура разрушается налево и направо, поэтому иногда в России трудно определить, что это: теракт, халатность или несчастный случай.
В дом могли ударить с севера российской бомбой
Tendar также заметил, что в здание могли также попасть сзади, то есть с севера, и поэтому на этом кадре нет ракеты, это также потенциальный сценарий.
"В этом случае ракета должна была прилететь с северо-восточного направления. Боеприпас типа FAB-250 / FAB-500, выпущенный из российского самолета, имеет достаточную взрывную мощность, чтобы вызвать такое разрушение", – подчеркнул он.
В то же время эксперт также отметил, что точно можно исключить, так это ракету, которая летит с юга/юго-запада, другими словами из Украины.
Направление возможного движения бомбы и попадания в дом в Белгороде / Фото с аккаунта @Tendar в соцсети Х
Далее аналитик сказал, что больше фактов раскрывают фотографии с северо-восточной стороны здания. В частности, отверстие в здании, особенно на уровне земли, достаточно широкий, что свидетельствует, что взрыв произошел в этом круге.
Все окна с той стороны, которые были разрушены, подтверждают, что детонация произошла с северо-восточной стороны. Окна на юго-западной стороне почти не повреждены. Это дает теорию, что российская бомба попала в здание с северо/северо-востока и взорвалась на нижнем уровне с большим весом,
– написал он.
Как отметил Tendar, на записях камер видеонаблюдения, которые зафиксировали ситуацию с другой, юго-западной стороны, зафиксирована только взрывная волна, что вышла. Это также объясняет, почему это выглядело как взрыв изнутри здания.
Что известно о взрывах в многоэтажках в Москве в 1999 году
- В сентябре 1999 года серия террористических атак потрясла многоэтажки в России, причем несколько инцидентов произошли в Москве. 8 сентября на первом этаже девятиэтажного дома в Москве сработало взрывное устройство, в результате чего было полностью разрушено два подъезда. Атака унесла жизни 106 человек, еще 690 получили ранения различной степени тяжести.
- Спустя четыре дня, 13 сентября, Москву всколыхнул еще один взрыв, на этот раз в подвале восьмиэтажного жилого дома на Каширском шоссе. Этот второй теракт привел к трагической гибели 124 человек.
- Эксперты также предполагают, что теракты в сентябре 1999 года могли служить в пользу Путину, который в то время был относительно неизвестным для общественности. В книге под названием "ФСБ взрывает Россию" бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского утверждается, что ФСБ организовала взрывы с ведома Путина.
- В книге также утверждается, что взрывы были организованы с целью склонить общественное мнение в пользу военной кампании по подавлению национально-освободительных движений на Северном Кавказе, в частности, направленной против стремления Чечни к независимости. Кроме того, теракты имели целью повысить популярность Путина среди населения.