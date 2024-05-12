Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною інциденту, тим часом російські пропагандисти цинічно стали притягувати до ситуації у Бєлгороді нашу державу. Головне про обвал будинку у Бєлгороді – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми У Бєлгороді після сирени та вибухів обвалився під’їзд багатоповерхівки

У Бєлгороді пролунав вибух і обвалився під'їзд будинку

Вранці 12 травня у Бєлгороді пролунав потужний вибух. Місцеві жителі виклали в мережу відео і фото наслідків вибуху, на яких видно, як сильно постраждав будинок на вулиці Щорса. На кадрах видно, що повністю обвалився під'їзд будівлі з першого по десятий поверх.

У Бєлгороді обвалився будинок: дивіться відео

За даними російських ЗМІ, під завалами цього будинку у Бєлгороді перебувають люди. На місці вже працюють екстрені служби.

У Бєлгороді пролунав вибух і обвалився будинок / Фото з російських телеграм-каналів

Далі, коли рятувальники прибули на місце події, на них обвалився дах цієї житлової забудови, через що вони опинилися під завалами. Пізніше повідомили, що ні волонтери, ні рятувальники не постраждали внаслідок обвалу даху.

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Момент того, як це сталося, потрапив на відео. На записі можна побачити, що дах обвалився різко. Руйнування внаслідок цього дуже серйозні.

У Бєлгороді обвалився дах будинку: дивіться відео

Зрештою російська влада все ж вирішила відзвітуватися про "успішно відбиту атаку". За словами росіян, будинок "було пошкоджено уламком", однак варто зазначити, що наслідки вибуху в будинку могли виникнути після дій сумнозвісної ППО окупантів. Адже ворог часто розміщує свої системи в житлових кварталах.

Наслідки обвалу будинку у Бєлгороді / Фото з російських телеграм-каналів

Що відомо про постраждалих і жертв у Бєлгороді

За останніми даними о 12:17, 9 осіб зазнали поранень внаслідок обвалу під'їзду у Бєлгороді, є також інформація щодо можливої наявності загиблих.

Водночас всі жителі наразі проходять процедуру евакуації як запобіжний захід проти ще одного потенційного обвалу багатоповерхового будинку. Станом на 12:35 рятувальні команди успішно врятували загалом 12 осіб з місця події.

Під завалами також може перебувати ще до 10 людей.

Згодом росіяни опублікували попередній список постраждалих під час обвалення під'їзду багатоповерхівки у російському Бєлгороді.

Поки що дані є стосовно 6 осіб:

Бєляєв В.А, 1969 року народження;

Хілаєв Д.А, 1996 року народження;

Уткін А.П, 1947 року народження;

Казакова С.Л, 1981 року народження;

Меркулова А.Г, 1970 року народження;

Тинченко П.А, 1936 року народження.

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Росіяни намагаються притягнути до обвалу будинку Україну

Російські ЗМІ вже класично звинуватили у всьому українську армію. За повідомленнями пропагандистів, "снаряд влучив просто в будинок". Слідчий комітет Росії вже видав заяву, у якій стверджує, що буде розслідувати "чергові злочини ЗСУ щодо мирних громадян". Росіяни відкрили кримінальну справу щодо "теракту".

Звинуватили "київський режим" у цьому інциденті також і у міністерстві оборони Росії. У прихвосня Путіна Сєргєя Шойгу зазначили, що їхня ППО нібито знищила шість ракет "Точка-У", чотири снаряди РСЗВ "Вампір" та два снаряди РСЗВ "Вільха".

За даними російського міністерства, буцімто фрагментами однієї зі збитих ракет тактичного комплексу "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород. Хоча як фрагмент такої ракети міг скласти цілий під'їзд будинку, окупанти так і не повідомили.

Тим часом голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зауважив, що будинок у Бєлгороді могли підірвати, адже на опублікованих з камер відео не видно падіння об'єктів.

Він також пояснив, що цей вибух дуже схожий на провокацію Росії, або інформаційну провокацію з роздування ситуації, щоб виправдати подальші удари по житлових будинках українських міст.

Також це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує в обстріл будинку у власних інтересах,

– заявив Коваленко.

Варто зазначити, що на опублікованих відео та фото помітно, що вибух, ймовірно, був зсередини. Окрім того, багато вікон у пошкодженому будинку вибухова хвиля не вибила.