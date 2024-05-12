В РНБО вже заявили, що це схоже на провокацію самих росіян. Оскільки на відео з камер не видно об'єктів, що падають, будинок могли підірвати зсередини.

Дивіться також Під'їзд склався мов "доміно", під завалами є люди: що відомо про обвал будинку у Бєлгороді

Який саме будинок зазнав руйнувань – карта та фото

Адреса в Бєлгороді, де стався вибух у будинку, – вулиця Щорса, 55А. Це околиця міста, поруч розташовані лікарні, готелі, спорткомплекси, торгові центри та офіси різноманітних приватних компаній. А ще там багато лісів і річка Сіверський Донець, на якій міститься Бєлгородське водосховище.

Де розташований обвалений будинок у Бєлгороді / Скриншот 24 Каналу

До Харкова звідси всього 84 кілометри, а до державного кордону з Україною ще менше – 30 кілометрів. Не дивно, що росіяни до повномасштабного вторгнення постійно їздили на харківські ринки.

Де Бєлгород, в якому 12 травня обвалився будинок: показуємо на карті

Сам будинок довгий і схожий на обернену літеру С.

Вулиця Щорса 55А в Бєлгороді, де обвалився будинок / Скриншот 24 Каналу

Хоча він розташований на околиці в мікрорайоні Луч управи Слов'янської, та вулиця Щорса веде до центру міста.

Вулиця Щорса в Бєлгороді на карті / Скриншот 24 Каналу

Цікаво! Управами в Бєлгороді називають територіальні підрозділи в межах виборчого округу. Вони "підтримують оперативний зв'язок із адміністрацією міста". Управ у Бєлгороді 27, їх створили у 2019 році. Назва, звісно ж, відсилає до часів Російської імперії – тоді це були виконавчі органи міської думи.

Будинок пошкоджено з кількох боків, тож стріляти могла сама Росія

Експерти видання Defence Express наголошують: "у телевізорі" показали не всі пошкодження. У телекамери потрапили тільки ті, які вигідні владі та підтверджують пропагандистську версію про "обстріл Бєлгорода Україною".

Абсолютна більшість ракурсів від російських операторів із державних каналів проходить з південно-західної частини будинку, з двору. Хоча значно більші пошкодження із протилежної сторони – північно-східної. (...) Якщо "приліт" й був, то він прийшовся по північно-східній частині будинку. Це означає, що з доволі великою долею ймовірності, якщо це дійсно був "приліт", то він міг бути лише зі сторони Росії,

– констатують аналітики.

Як вони зауважили, вікна на Щорса, 55А, вибито саме із зовнішнього боку. Вирви від балістичної ракети немає, дах був цілим і частково обвалився згодом.

А ще в Defence Express нагадали: під час війни Росії проти України окупанти кілька разів обстрілювали Бєлгород авіабомбами та зенітними ракетами. Але навряд чи росіяни визнають свою провину.

Альтернативна версія – "рязанський цукор". Це практика ФСБ з підриву житлових будинків. Російська влада вже вдавалася до такого теракту, щоб виправдати початок другої чеченської війни. OSINT-аналітики також нагадують про події 1999 року.