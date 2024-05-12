В СНБО уже заявили, что это похоже на провокацию самих россиян. Поскольку на видео с камер не видно падающих объектов, дом могли взорвать изнутри.
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Какой именно дом подвергся разрушениям – карта и фото
Адрес в Белгороде, где произошел взрыв в доме, – улица Щорса, 55А. Это окраина города, рядом расположены больницы, гостиницы, спорткомплексы, торговые центры и офисы различных частных компаний. А еще там много лесов и река Северский Донец, на которой находится Белгородское водохранилище.
Где расположен обвалившийся дом в Белгороде / Скриншот 24 Канала
До Харькова отсюда всего 84 километра, а до государственной границы с Украиной еще меньше – 30 километров. Неудивительно, что россияне до полномасштабного вторжения постоянно ездили на харьковские рынки.
Где Белгород, в котором 12 мая обрушился дом: показываем на карте
Сам дом длинный и похож на зеркальную букву С.
Улица Щорса 55А в Белгороде, где обрушился дом / Скриншот 24 Канала
Хотя он расположен на окраине в микрорайоне Луч управы Славянской, но улица Щорса ведет к центру города.
Улица Щорса в Белгороде на карте / Скриншот 24 Канала
Дом поврежден с нескольких сторон, поэтому стрелять могла сама Россия
Эксперты издания Defence Express отмечают: "в телевизоре" показали не все повреждения. В телекамеры попали только те, которые выгодны власти и подтверждают пропагандистскую версию об "обстреле Белгорода Украиной".
Абсолютное большинство ракурсов от российских операторов с государственных каналов снято с юго-западной части дома, со двора. Хотя значительно большие повреждения с противоположной стороны – северо-восточной. (...) Если "прилет" и был, то он пришелся по северо-восточной части дома. Это означает, что с довольно большой долей вероятности, если это действительно был "прилет", то он мог быть только со стороны России,
– констатируют аналитики.
Как они заметили, окна на Щорса, 55А, выбиты именно с внешней стороны. Воронки от баллистической ракеты нет, крыша была целой и частично обрушилась впоследствии.
А еще в Defence Express напомнили: во время войны России против Украины оккупанты несколько раз обстреливали Белгород авиабомбами и зенитными ракетами. Но вряд ли россияне признают свою вину.
Альтернативная версия – "рязанский сахар". Это практика ФСБ по подрыву жилых домов. Российские власти уже прибегали к такому теракту, чтобы оправдать начало второй чеченской войны. OSINT-аналитики также напоминают о событиях 1999 года.