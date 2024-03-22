Впоследствии мешки со взрывчаткой нашли и в других домах, правда, подписаны они были довольно странно – "Рязанский сахар". После этого появился мем о взрывном "рязанский сахар", сообщает 24 Канал.

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Как связаны взрывы в России и "сахар"

В период с 4 по 16 сентября 1999 года в российских городах Буйнакск, Москва и Волгодонск произошел ряд террористических актов. Тогда погибло 307 человек, а еще более 1700 – получили ранения. Тогда большинство было убеждено, что за взрывами стоят российские спецслужбы, в частности – ФСБ. И хотя официальных обвинений выдвинуто не было, однако оппозиционные политики, журналисты и расследователи были убеждены, что эти теракты организовали для запугивания непосредственных политических конкурентов на должности президента, ведь в марте 2000 года состоялись выборы и к власти пришел Путин.

После этих терактов россияне были изрядно напуганы, поэтому тщательно проверяли дома на предмет подозрительных вещей. "Неожиданно" в Рязани 22 сентября 1999 года в подвале многоэтажки обнаружили мешки с гексогеном. Местные жители сразу начали бить тревогу.

Однако официальные власти тогда отреагировали довольно цинично. В ФСБ заявили, мол, в мешках не взрывчатка, а "рязанский сахар", а все действо – на самом деле "учения". Тогда оппозиционеры начали устраивать акции с призывом проверить подвалы, ведь скоро "выборы президента".



Акция протеста после того, как взрывчатку нашли в доме в Рязани / Фото из открытых источников

Большинство россиян убеждено, что инцидент с "рязанским сахаром" – это была подготовка к очередному теракту в жилом доме.