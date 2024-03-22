Згодом мішки з вибухівкою знайшли й в інших будинках, щоправда, підписані вони були досить дивно – "Рязанский сахар". Після цього з'явився мем про вибуховий "рязанский сахар", повідомляє 24 Канал.

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Як пов'язані вибухи у Росії та "сахар"

У період з 4 по 16 вересня 1999 року у російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ відбулася низка терористичних актів. Тоді загинуло 307 осіб, а ще понад 1700 – отримали поранення. Тоді більшість була переконана, що за вибухами стоять російські спецслужби, зокрема – ФСБ. Й хоча офіційних звинувачень висунуто не було, однак опозиційні політики, журналісти та розслідувачі були переконані, що ці теракти організували для залякування безпосередніх політичних конкурентів на посади президента, адже у березня 2000 року відбулися вибори й до влади прийшов Путін.

Після цих терактів росіяни були неабияк нажахані, тому ретельно перевіряли будинки на предмет підозрілих речей. "Неочікувано" у Рязані 22 вересня 1999 року у підвалі багатоповерхівки виявили мішки з гексогеном. Місцеві жителі відразу почали бити на сполох.

Однак офіційна влада тоді відреагувала досить цинічно. У ФСБ заявили, мовляв, у мішках не вибухівка, а "рязанский сахар", а все дійство – насправді "учєнія". Тоді опозиціонери почали влаштовувати акції із закликом перевірити підвали, адже незабаром "вибори президента".



Акція протесту після того, як вибухівку знайшли у будинку в Рязані / Фото з відкритих джерел

Більшість росіян переконана, що інцидент з "рязанским сахаром" – це була підготовка до чергового теракту в житловому будинку.

Вибухи у "Крокусі" нагадали росіянам про "рязанский сахар"

Посольство США у Москві 7 березня опублікувало офіційну заяву, що у Москві можливі теракти у найближчі 48 годин. Згодом такі ж заяви опублікувала й низка інших посольств у Росії. Громадян різних країн світу закликали уникати скупчення, не відвідувати концерти й масові заходи.

Тоді у Росії силовиків перевели в особливий режим роботи, на вулицях з'явилося вдвічі більше патрульних автомобілів. Однак жодних інцидентів не відбулося.

Теракт стався увечері 22 березня у Підмосков'ї у торгівельному центрі "Крокус Сіті Холл". Там перед концертом групи "Пікнік" невідомі влаштували стрілянину. За приблизною інформацією, у ТЦ було щонайменше 6 200 осіб.