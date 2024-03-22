21:00, 22 березня

Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб. Патріарх РПЦ Кирило молиться за москвичів. У Москві скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах.

Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії.