Раніше кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.
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Що відбувається у Москві
Як реагують у світі на теракт у Москві
Білий дім назвав подію жахливою, там кажуть, що не мали інформації про підготовку теракту в Москві. Ознак того, що до цього можуть бути причетні українці, нема.
В ООН кажуть, що засмучені інформацією.
Яка ситуація в будівлі та біля неї
Третина "Крокус Сіті Холу" охоплена пожежею. Біля будівлі затори.
Пожежі надали підвищений ранг складності. Люди вилізли на дах, рятувальники залучили гелікоптери.
Музиканти не постраждали.
Що говорить російська влада
Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб. Патріарх РПЦ Кирило молиться за москвичів. У Москві скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах.
Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії.
Не тільки стрілянина, а й пожежа
Після пострілів розпочалася пожежа, внаслідок якої став руйнуватися дах. Близько ста людей були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники чекали на спецпризначенців. Потім вогнеборцям удалося вивести сто осіб із підвалу.
Що сталося в Москві
Телеграм-канали почали повідомляти про стрілянину під Москвою. Це сталося в "Крокус Сіті Холі", який розташований у селищі Красногорськ неподалік російської столиці.
У будівлі відбувався концерт гурту "Пікнік", тож людей зібралося багато. Російські державні ЗМІ вказали, що перед концертом до зали увірвалися щонайменше п'ятеро людей у камуфляжній формі та масках. Вони розстріляли кількох людей. Могли загинути 12 осіб, а 35 дістали поранення. Згодом з'явилися цифри про 40 загиблих і понад 100 поранених. Працюють понад 70 карет швидких.