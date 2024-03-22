Раніше кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.

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Що відбувається у Москві

21:12, 22 березня

Як реагують у світі на теракт у Москві

Білий дім назвав подію жахливою, там кажуть, що не мали інформації про підготовку теракту в Москві. Ознак того, що до цього можуть бути причетні українці, нема.

В ООН кажуть, що засмучені інформацією.

21:07, 22 березня

Яка ситуація в будівлі та біля неї

Третина "Крокус Сіті Холу" охоплена пожежею. Біля будівлі затори.

Пожежі надали підвищений ранг складності. Люди вилізли на дах, рятувальники залучили гелікоптери.

Музиканти не постраждали.

21:00, 22 березня

Що говорить російська влада

Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб. Патріарх РПЦ Кирило молиться за москвичів. У Москві скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах.

Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії.

20:59, 22 березня

Не тільки стрілянина, а й пожежа

Після пострілів розпочалася пожежа, внаслідок якої став руйнуватися дах. Близько ста людей були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники чекали на спецпризначенців. Потім вогнеборцям удалося вивести сто осіб із підвалу.

20:57, 22 березня

Що сталося в Москві

Телеграм-канали почали повідомляти про стрілянину під Москвою. Це сталося в "Крокус Сіті Холі", який розташований у селищі Красногорськ неподалік російської столиці.

У будівлі відбувався концерт гурту "Пікнік", тож людей зібралося багато. Російські державні ЗМІ вказали, що перед концертом до зали увірвалися щонайменше п'ятеро людей у камуфляжній формі та масках. Вони розстріляли кількох людей. Могли загинути 12 осіб, а 35 дістали поранення. Згодом з'явилися цифри про 40 загиблих і понад 100 поранених. Працюють понад 70 карет швидких.