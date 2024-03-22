Ввечері 22 березня стало відомо про стрілянину поблизу Москви. Невідомі відкрили вогонь у Підмосков'ї у торговому центрі "Крокус Сіті Холл", передає 24 Канал.

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Пролунав також вибух

У тому ж торговому центрі "Крокус Сіті Холл" пролунав вибух. Пишуть, що це сталося під час концерту групи "Пікнік". Музиканти нібито не постраждали.

У мережі показали кадри пожежі, яка спалахнула у торговому центрі. Всередині перебувають росіяни. Російські телеграм-канали пишуть, що загинуло мінімум 10 людей.



У торговому центрі пожежа / Фото російських ЗМІ

Також у мережі публікують відео. НА записі можна побачити стовп чорного диму, який вибивається з даху. За інформацією російських ЗМІ, кількість постраждалих зросла аж до 50. Крім цього, у тих, хто залишився у торговому центрі не працюють телефони. Вони не можуть зв'язатись із рідними.

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