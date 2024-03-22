Увечері 22 березня російські телеграм – канали почали писати про стрілянину під Москвою. Згодом цю інформацію підтвердили офіційні джерела.

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Кривавий концерт

Так, у мережі з'явилися кадри, на яких видно, як налякані люди намагаються покинути торгівельний центр. Також на відео чути звуки стрілянини.

Місцеві медіа повідомляють, що стрілянина розпочалася під час виступу гурту "Пікнік".

Вже зараз кажуть про 12 загиблих та понад три десятки постраждалих.

Крім того, відомо, що у "Крокус Сіті Холл" спалахнула пожежа.