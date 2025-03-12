По ворожих цілях відпрацювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки повітряних цілей збито

У ніч проти 12 березня ворожі сили вдарили трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Криму по Одесі та Кривому Рогу.

Ворог також атакував 133-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Шаталово,

Міллерово,

Курськ,

Брянськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – Крим.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За передніми даними станом на 09:30 підтверджено збиття 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях,

– ідеться в повідомленні.

В Повітряних силах вказали, що 20 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Відомо, що внаслідок чергової атаки агресора постраждали декілька регіонів. Зокрема, постраждала Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина та Київщина.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил