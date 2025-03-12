По ворожих повітряних цілях працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника ОВА Олександра Коваля.
Дивіться також Ворог знову запустив "Шахеди", тривога на Київщині: де існує небезпека
Ворог атакував дронами Рівненщину
Вказується, що сили ППО збили над областю 5 повітряних цілей противника.
"На місцях збиття працюють відповідні служби", – повідомив глава ОВА.
Відповідно до попередньої інформації, люди не постраждали. Також вказується, що пошкоджень не зазнала й інфраструктура.
Дивіться також На Київщині ворожі БпЛА спричинили пожежі: в ДСНС розповіли про наслідки атаки
Нагадаємо, що пізно ввечері 11 березня ворожі сили масовано атакували дронами Дніпро. Зранку 12 березня в ДСНС повідомили, що в Дніпрі сталося декілька пожеж на обʼєктах інфраструктури. Одну з них локалізовано, її продовжують гасити рятувальники. Інші – ліквідовані.
На території приватного житлового сектору горів автомобіль у гаражі.
Також часткових руйнувань зазнав приватний двоповерховий будинок та гараж. Крім цього, пошкоджено житлові будинки.