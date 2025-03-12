По вражеским воздушным целям работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА Александра Коваля.

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Враг атаковал дронами Ровненскую область

Указывается, что силы ПВО сбили над областью 5 воздушных целей противника.

"На местах сбития работают соответствующие службы", – сообщил глава ОВА.

Согласно предварительной информации, люди не пострадали. Также указывается, что повреждений не получила и инфраструктура.

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Напомним, что поздно вечером 11 марта вражеские силы массированно атаковали дронами Днепр. Утром 12 марта в ГСЧС сообщили, что в Днепре произошло несколько пожаров на объектах инфраструктуры. Один из них локализован, его продолжают тушить спасатели. Другие – ликвидированы.

На территории частного жилого сектора горел автомобиль в гараже.

Также частичным разрушениям подвергся частный двухэтажный дом и гараж. Кроме этого, повреждены жилые дома.