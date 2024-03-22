Вечером 22 марта стало известно о стрельбе вблизи Москвы. Неизвестные открыли огонь в Подмосковье в торговом центре "Крокус Сити Холл", передает 24 Канал.
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Прозвучал также взрыв
В том же торговом центре "Крокус Сити Холл" прогремел взрыв. Пишут, что это произошло во время концерта группы "Пикник". Музыканты якобы не пострадали.
В сети показали кадры пожара, который вспыхнул в торговом центре. Внутри находятся россияне. Российские телеграм-каналы пишут, что погибло минимум 10 человек.
В торговом центре пожар / Фото российских СМИ
Также в сети публикуют видео. На записи можно увидеть столб черного дыма, который выбивается с крыши. По информации российских СМИ, количество пострадавших возросло вплоть до 50. Кроме этого, у тех, кто остался в торговом центре не работают телефоны. Они не могут связаться с родными.
Под Москвой масштабный пожар: смотрите видео
Под Москвой произошел теракт
- Вечером 22 марта российские телеграмм – каналы начали писать о стрельбе под Москвой. Впоследствии эту информацию подтвердили официальные источники.
- Местные медиа сообщают, что стрельба началась во время выступления группы "Пикник". Кто-то заявляет, что неизвестный мужчина начал стрельбу из автоматического ружья.
- В то же время очевидцы рассказывают, что слышали, как стреляли с разных сторон. Так, другое пропагандистское издание сообщает о трех неизвестных с ружьями.