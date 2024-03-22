Вечером 22 марта стало известно о стрельбе вблизи Москвы. Неизвестные открыли огонь в Подмосковье в торговом центре "Крокус Сити Холл", передает 24 Канал.

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Прозвучал также взрыв

В том же торговом центре "Крокус Сити Холл" прогремел взрыв. Пишут, что это произошло во время концерта группы "Пикник". Музыканты якобы не пострадали.

В сети показали кадры пожара, который вспыхнул в торговом центре. Внутри находятся россияне. Российские телеграм-каналы пишут, что погибло минимум 10 человек.



В торговом центре пожар / Фото российских СМИ

Также в сети публикуют видео. На записи можно увидеть столб черного дыма, который выбивается с крыши. По информации российских СМИ, количество пострадавших возросло вплоть до 50. Кроме этого, у тех, кто остался в торговом центре не работают телефоны. Они не могут связаться с родными.

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