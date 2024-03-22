Ранее несколько стран предупредили, что в Москве возможны теракты. США, Великобритания и Германия говорили об этом в начале марта.
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Что происходит под Москвой
В Петербурге заметили неизвестный ящик в ТЦ
Это произошло в "Галерея" на Лиговском проспекте. Началась эвакуация.
У Зеленского прокомментировали теракт под Москвой
По словам Подоляка, Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться.
Во-вторых, Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от России,
– объяснил он.
СМИ пишут о халатности охранников
Они не проверяли сумки у людей, а рамки металлодетекторов не работали.
Пятерых сотрудников "Крокуса" задержали для выяснения обстоятельств.
В каком состоянии пострадавшие
Четверо пострадавших – тяжелые.
Кремль отреагировал на теракт
Песков сказал, что Путину доложили в первые минуты. Сейчас он получает информацию и "дает соответствующие указания".
Украинская разведка предупредила, что может быть "продолжение"
По нашим оценкам, это только начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скреп" внутри самой России. Украина не причастна к этому теракту,
– сказал представитель ГУР Андрей Черняк.
Российские добровольцы обвинили Путина
В трагедии, произошедшей сегодня в Москве, мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией,
– говорится в заявлении легиона.
В ГУР назвали произошедшее сознательной провокацией
Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить,
– сказал Андрей Юсов.
Несколько стрелков сбежали
О четырех беглецах пишут некоторые телеграм-каналы.
Следственный комитет России возбудил дело по статье "теракт". ФСБ также говорит о теракте.
Сколько людей было на концерте в "Крокус Сити Холле"
Есть данные, что на концерте был полный аншлаг, все билеты продали. А это 7300 мест.
Видео, как горит "Крокус Сити Холл"
Тем временем здание продолжает гореть, пожар не могут потушить.
Возле здания видно очень много скорых - кадры пожара "Крокус Холла"
Как горит "Крокус Сити Холл" под Москвой - фото
Как в мире реагируют на теракт под Москвой
Белый дом назвал событие ужасным, там говорят, что не имели информации о подготовке теракта под Москвой. Признаков того, что к этому могут быть причастны украинцы, нет.
В ООН расстроены информацией о событиях в российской столице.
Какова ситуация в здании и возле него
Треть "Крокус Сити Холла" охвачена пожаром. Возле здания пробки.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Люди вылезли на крышу, спасатели привлекли вертолеты.
Музыканты не пострадали.
Что говорят российские власти
Представители власти выехали на место, в частности губернатор Московской области и прокурор области. Также создали оперативный штаб. Патриарх РПЦ Кирилл молится за москвичей. В Москве отменили все массовые мероприятия, а железнодорожники усилили безопасность в поездах и на вокзалах.
Российские силовики назвали инцидент терактом. Российская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что нападавшие вооружены автоматическим оружием, которое отсутствует в свободной продаже в России.
Не только стрельба, но и пожар
После выстрелов начался пожар, в результате которого стала разрушаться крыша. Около ста человек были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные ждали спецназовцев. Затем им удалось вывести сто человек из подвала.
Что произошло под Москвой
Телеграм-каналы начали сообщать о стрельбе под Москвой. Это произошло в "Крокус Сити Холле", который расположен в поселке Красногорск недалеко от российской столицы.
В здании проходил концерт группы "Пикник", поэтому людей собралось много. Российские государственные СМИ указали, что перед концертом в зал ворвались по меньшей мере пять человек в камуфляжной форме и масках. Они расстреляли нескольких человек. Могли погибнуть 12 людей, а 35 получили ранения. Впоследствии появились цифры о 40 погибших и более 100 раненых. Работают более 70 карет скорой помощи.