22:07, 22 марта

По словам Подоляка, Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться.

Во-вторых, Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от России,

– объяснил он.