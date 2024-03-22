Ранее несколько стран предупредили, что в Москве возможны теракты. США, Великобритания и Германия говорили об этом в начале марта.

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Что происходит под Москвой

22:08, 22 марта

В Петербурге заметили неизвестный ящик в ТЦ

Это произошло в "Галерея" на Лиговском проспекте. Началась эвакуация.

22:07, 22 марта

У Зеленского прокомментировали теракт под Москвой

По словам Подоляка, Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться.

Во-вторых, Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от России,
– объяснил он.

22:02, 22 марта

СМИ пишут о халатности охранников

Они не проверяли сумки у людей, а рамки металлодетекторов не работали.

Пятерых сотрудников "Крокуса" задержали для выяснения обстоятельств.

22:00, 22 марта

В каком состоянии пострадавшие

Четверо пострадавших – тяжелые.

21:58, 22 марта

Кремль отреагировал на теракт

Песков сказал, что Путину доложили в первые минуты. Сейчас он получает информацию и "дает соответствующие указания".

21:55, 22 марта

Украинская разведка предупредила, что может быть "продолжение"

По нашим оценкам, это только начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скреп" внутри самой России. Украина не причастна к этому теракту,
– сказал представитель ГУР Андрей Черняк.

21:50, 22 марта

Российские добровольцы обвинили Путина

В трагедии, произошедшей сегодня в Москве, мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией,
– говорится в заявлении легиона.

21:45, 22 марта

В ГУР назвали произошедшее сознательной провокацией

Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить,
– сказал Андрей Юсов.

21:41, 22 марта

Несколько стрелков сбежали

О четырех беглецах пишут некоторые телеграм-каналы.

Следственный комитет России возбудил дело по статье "теракт". ФСБ также говорит о теракте.

21:40, 22 марта

Сколько людей было на концерте в "Крокус Сити Холле"

Есть данные, что на концерте был полный аншлаг, все билеты продали. А это 7300 мест.

21:37, 22 марта

Видео, как горит "Крокус Сити Холл"

Тем временем здание продолжает гореть, пожар не могут потушить.

21:35, 22 марта

Возле здания видно очень много скорых - кадры пожара "Крокус Холла"

21:24, 22 марта

Как горит "Крокус Сити Холл" под Москвой - фото

21:12, 22 марта

Как в мире реагируют на теракт под Москвой

Белый дом назвал событие ужасным, там говорят, что не имели информации о подготовке теракта под Москвой. Признаков того, что к этому могут быть причастны украинцы, нет.

В ООН расстроены информацией о событиях в российской столице.

21:07, 22 марта

Какова ситуация в здании и возле него

Треть "Крокус Сити Холла" охвачена пожаром. Возле здания пробки.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Люди вылезли на крышу, спасатели привлекли вертолеты.

Музыканты не пострадали.

21:00, 22 марта

Что говорят российские власти

Представители власти выехали на место, в частности губернатор Московской области и прокурор области. Также создали оперативный штаб. Патриарх РПЦ Кирилл молится за москвичей. В Москве отменили все массовые мероприятия, а железнодорожники усилили безопасность в поездах и на вокзалах.

Российские силовики назвали инцидент терактом. Российская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что нападавшие вооружены автоматическим оружием, которое отсутствует в свободной продаже в России.

20:59, 22 марта

Не только стрельба, но и пожар

После выстрелов начался пожар, в результате которого стала разрушаться крыша. Около ста человек были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные ждали спецназовцев. Затем им удалось вывести сто человек из подвала.

20:57, 22 марта

Что произошло под Москвой

Телеграм-каналы начали сообщать о стрельбе под Москвой. Это произошло в "Крокус Сити Холле", который расположен в поселке Красногорск недалеко от российской столицы.

В здании проходил концерт группы "Пикник", поэтому людей собралось много. Российские государственные СМИ указали, что перед концертом в зал ворвались по меньшей мере пять человек в камуфляжной форме и масках. Они расстреляли нескольких человек. Могли погибнуть 12 людей, а 35 получили ранения. Впоследствии появились цифры о 40 погибших и более 100 раненых. Работают более 70 карет скорой помощи.