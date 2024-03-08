Зокрема, ці країни закликали своїх громадян обмежити подорожування у Росію найближчим часом. Посольства також закликали не перебувати у місцях скупчення найближчі 2 дні. Що писали посольства своїм громадянам у Москві і які рекомендації давали – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Спецслужби Росії й Білорусі готують новий теракт, аби звинуватити Україну, – ЦНС

Посольства попереджають про небезпеку у Москві

На офіційному сайті посольства Сполучених Штатів у Росії виклали допис, у якому наголошено, що дипломати відстежують повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами.

Тому громадянам США рекомендували уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин.

Дії, які необхідно вжити: уникайте скупчення людей, стежте за оновленнями в місцевих ЗМІ, будьте в курсі свого оточення,

– мовиться у рекомендаціях.

Зі схожим попередженням виступило також і Міністерство закордонних справ Великої Британії. Там зазначили, що терористи, найімовірніше, спробують здійснити теракти в Росії, тому також закликали уникати поїздок до країни-агресорки.

"Існує висока загроза терористичної атаки в усьому світі, яка зачіпає інтереси Сполученого Королівства і британських громадян, зокрема з боку груп і окремих осіб, які розглядають громадян Великої Британії як мішень. Ви повинні залишатися пильними", – зазначили у британському МЗС.

У міністерстві також сказали, що терористичні атаки можуть бути невибірковими й цілеспрямованими в популярних туристичних місцях, під час сезонних, святкових або релігійних заходів у громадських місцях, зонах, які не контролюються охороною. Тому закликали наступні дні оминати подібні місця, щоб убезпечитися.

Подібне попередження також опублікувало на своєму сайті МЗС Німеччини. Там наголосили, що громадянам Німеччини й людям з подвійним громадянством (російським і німецьким) наполегливо рекомендовано не здійснювати поїздки в Росію найближчим часом.

Крім того, на сайті зазначено, що 8 березня 2024 року посольство Німеччини в Москві та Генеральне консульство Санкт-Петербурга будуть закритими.

Зверніть увагу! Наразі офіційне російське керівництво жодним чином не коментувало інформацію, яке поширювали американське, німецьке і британське посольства. З чим пов'язані можливі теракти амбасади також інформації не надали.