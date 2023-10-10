Про це попередили у Центрі національного спротиву 10 жовтня. Там наголосили, що між ворожими спецслужбами уже досягнуто відповідних домовленостей.

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Між російською ФСБ та білоруським КДБ досягнуто домовленостей провести операцію "під чужим прапором" проти одного з об'єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони,

– йдеться у повідомленні.



Ворожі спецслужби хочуть скинути вибухівку на нафтобазу у Білорусі / Фото ЦНС

Де планують теракт

Зазначають, що як об'єкт для теракту ворог розглядає нафтобазу "Брестоблнефтепродукт" неподалік населеного пункту Прилуки Брестської області, який розташований за 2 кілометри від білорусько-польського кордону.



Де розташована нафтобаза "Брестоблнефтепродукт"/ Фото ЦНС

У ЦНС уточнили, що ворожі спецслужби планують скинути з безпілотника вибухівку. За інформацією від білоруських партизанів, аеророзвідку об'єктів, де ймовірно відбудуться терористичні дії, вели найманці ПВК "Вагнера" в серпні цього року.

Важливо! Сили оборони України діють виключно на території України. Водночас ця провокація є вигідною росіянам, аби вплинути на позицію союзників нашої країни та зменшити їх підтримку.

Звична тактика ворога