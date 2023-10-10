Об этом было предупреждено в Центре национального сопротивления 10 октября. Там подчеркнули, что между вражескими спецслужбами уже достигнуты соответствующие договоренности.

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Между российской ФСБ и белорусским КГБ достигнуты договоренности провести операцию "под чужим флагом" против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны,

– говорится в сообщении.



Вражеские спецслужбы хотят сбросить взрывчатку на нефтебазу в Беларуси / Фото ЦНС

Где планируют теракт

Отмечают, что как объект для теракта враг рассматривает нефтебазу "Брестоблнефтепродукт" недалеко от населенного пункта Прилуки Брестской области, который расположен в 2 километрах от белорусско-польской границы.



Где расположена нефтебаза "Брестоблнефтепродукт"/ Фото ЦНС

В ЦНС уточнили, что вражеские спецслужбы планируют сбросить с беспилотника взрывчатку. По информации от белорусских партизан, аэроразведку объектов, где предположительно произойдут террористические действия, вели наемники ППК "Вагнера" в августе этого года.

Важно ! Силы обороны Украины действуют только на территории Украины. В то же время эта провокация выгодна россиянам, чтобы повлиять на позицию и поддержку союзников нашей страны и уменьшить их поддержку.

Привычная тактика врага