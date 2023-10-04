Среди низ были коллаборанты, работавшие с оккупантами, служители, продававшие оружие и детскую порнографию. Отдельные последователи УПЦ МП активно исповедовали религию "русского мира" и даже имели паспорта государства-террориста.

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Воздействие Москвы в религиозной среде

С 24 февраля СБУ открыла 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 были митрополитами церкви.

Из всех дел 20 касаются госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Также 18 производств открыты по факту публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.

Подозрение сообщили 26 священникам УПЦ МП, из которых 19 уже получили приговор. Правоохранители также забрали украинское гражданство у 19 клириков, которые имели российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы. Также двух агентов Кремля в рясах удалось обменять на оказавшихся в российском плену украинских военных.

Обменный фонд пополнил, в частности, настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ МП, который в апреле 2022 года сдавал оккупантам украинских партизан. По материалам дела он получил 12 лет тюрьмы, однако вместе с другими захватчиками его обменяли на 63 защитников Украины.

Также обменяли клирика Горловской епархии УПЦ МП, который после захвата Лимана побуждал людей избрать новую оккупационную "власть". Перед этим суд назначил ему 7 лет лишения свободы.

СБУ подчеркнуло, что продолжаются комплексные меры по установлению всех лиц, причастных к подрывной деятельности в религиозной среде Украины в условиях войны.

УПЦ МП в Украине: последние новости