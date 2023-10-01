Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, это очень важный идеологически политический момент.

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Реформа назрела давно

Валерий Клочок отметил, что сегодня из России раздается нарратив, что всех православных христиан в Украине якобы "хотят сделать католиками". На самом деле это не так. Ведь переход на новый календарь нужен был давно.

Эта реформа перезрела. Я очень рад, что мы переходим на новый календарь и будем жить по-другому от россиян. Это очень важный идеологически политический момент. Все упреки, что церковь "вне государства и политики" абсолютно не воспринимаю. У нас есть немало фактов, когда УПЦ МП активно продолжает поддерживать пророссийские нарративы,

– объяснил он.

Однако необходимы более решительные шаги по переходу приходов из УПЦ МП в ПЦУ. Это процесс двигается, но очень сложно. По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", очень хорошо, что Украина будет жить по календарю ПЦУ, которая соответствует нормальным практикам всего западного мира.

Переход на новый календарь: главное