Соответствующий законопроект был принят в целом 14 июля. Цель – отказ от российского наследия.

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На какие даты перенесли празднование

Согласно законопроекту, дату празднования Рождества перенесли на 25 декабря. День Украинской Государственности – с 28 на 15 июля, когда чтят память величайшего державотворца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.

Кроме того, День защитников и защитниц Украины будет не 14, а 1 октября.

Этот закон подпишут после 28 июля, поэтому еще в этом месяце День Украинской Государственности будет 28 июля,

– подчеркнул Ярослав Железняк.

В общей сложности "за" проголосовал 241 народный депутат. "Против" выступили только 2, а еще 65 – не голосовали.

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Голосование за перенесение даты праздников / Фото Железняка

Соответствующий законопроект подал в Раду президент

Отметим, что 28 июня Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об изменении даты 3 праздников. Украинский лидер определил его как безотлагательный.

В пояснительной записке говорилось, что большинство православных христиан мира празднуют Рождество именно 25 декабря. Кстати, ПЦУ утвердило переход на новый календарь.

Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря,

– говорится в проекте закона.

Дату Дня защитников и защитниц Украины предлагали перенести, поскольку праздник связан с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы. Раньше о переносе просила церковь.