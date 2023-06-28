28 июня 2023 года Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает изменить даты 3 праздников. Президент определил его как неотложный.

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Президент предлагает перенести Рождество

Зеленский предлагает праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря . В пояснительной записке говорится, что большинство православных христиан мира празднуют Рождество именно в этот день.

Тем более, ранее ПЦУ утвердила переход на новый календарь, согласно которому Рождество в Православной церкви Украины будут отмечать 25 декабря.

Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря,

– говорится в проекте закона.

Какие еще 2 праздника предлагается перенести

Из-за переменной даты празднования Рождества в переносе нуждается и День Украинской Государственности. Соответственно, его предлагают перенести с 28 июля на 15 июля.

Также в Украине изменится дата празднования Дня защитников и защитниц Украины. Праздник предлагают перенести с 14 октября на 1 октября , ведь он связан с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Следует отметить, что церковь отдельно просила перенести празднование этих дней.

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Какие праздники перенесла ПЦУ

24 мая ПЦУ на Архиерейском соборе утвердила переход на новоюлианский календарь . Переход произойдет с 1 сентября 2023 года.

Рождество теперь будут праздновать 25 декабря, День святого Николая – 6 декабря, а Крещение – 6 января.

Но Пасхалия остается в силе. Празднование Пасхи и привязанных с ней событий будет проходить по старому стилю.

В церкви отмечают, что переход на новый юлианский календарь и время празднования происходит добровольно. Верующие сами будут решать, когда им праздновать определенные дни. То есть, никто не запрещает пользоваться старым стилем.