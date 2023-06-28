28 червня 2023 Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує змінити дати 3 свят. Президент визначив його, як невідкладний.

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Президент пропонує перенести Різдво

Зеленський пропонує святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня. У пояснювальній записці мовиться, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове саме в цей день.

Тим паче раніше ПЦУ затвердила перехід на новий календар, згідно з яким Різдво у Православній церкві України відзначатимуть 25 грудня.

Які ще 2 свята пропонується перенести

Через змінну дати святкування Різдва перенесення потребує і День Української Державності. Відповідно, його пропонують перенести з 28 липня на 15 липня.

Також в Україні зміниться дата святкування Дня захисників та захисниць України. Свято пропонують перенести з 14 жовтня на 1 жовтня, адже воно пов'язане з українцями військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Зазначимо, що 24 травня ПЦУ на Архієрейському соборі затвердила перехід на новоюліанський календар. Перехід відбудеться з 1 вересня 2023 року.