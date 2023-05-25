Это подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко).
Смотрите также ВТО переходит на Новоюлианский календарь: когда будут отмечать Рождество, Пасху и Николая
ПЦУ не будет запрещать пользоваться старым стилем
Митрополит Александр подчеркнул, что переход на новоюлианский календарь происходит добровольно. И верующие сами решают, когда им праздновать определенные дни.
Переход на новый юлианский календарь и время празднования происходит, во-первых, добровольно, а во-вторых, у нас будет параллельно без установленного срока конечного использования в богослужении обоих календарей. То есть, никто не запрещает пользоваться старым стилем. И если приходы будут иметь такое желание, а может быть, и целые епархии, если такое желание будет, имеют полное право праздновать тогда, когда они пожелают, когда они считают целесообразным,
– сказал митрополит Александр.
ПЦУ перешла на новый календарь: когда в Украине будут отмечать праздники
- В Православной церкви Украины было принято решение перейти на новоюлианский календарь. Однако дальше переход должен быть одобрен поместным собором церкви. Он состоится 27 июля 2023 г. с участием мирян. Но ПЦУ и ряд епископов отметили, что фактически вопрос уже решен. Так что на новый календарь таки перейдут с 1 сентября 2023 года.
- Несмотря на все, в ПЦУ сохранят действующую Пасхалию. Празднование Пасхи и привязанных к нему событий будет проходить по старому стилю. Переход от юлианского календаря без изменений в праздновании Пасхи получил название новоюлианский календарь. Им уже пользуются православные церкви Европы.
- Теперь ВТО будет праздновать Рождество Христово 25 декабря, День святого Николая – 6 декабря, Крещение – 6 января.
- Изменится дата Покрова с 14 октября на 1 октября. Заметим, что к Покрову, которая была покровительницей казаков, привязали День украинского казачества. В этот день отмечают День УПА и День защитников и защитниц Украины. ПЦУ попросит власти перенести День защитников и защитниц с 14 на 1 октября, когда по новому стилю будут праздновать Покров.
- Церковь будет просить перенести День Украинской Государственности с 28 на 15 июля.