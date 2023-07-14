Відповідний законопроєкт ухвалили в цілому 14 липня. Мета – відмова від російської спадщини.

Читайте також Рада погодилась перенести святкування Дня перемоги з 9 травня

На які дати перенесли святкування

Відповідно до законопроєкту дату святкування Різдва перенесли на 25 грудня. День Української Державності – з 28 на 15 липця, коли вшановують пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Тим часом День захисників і захисниць України відзначатимуть не 14, а 1 жовтня.

Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня,

– наголосив Ярослав Железняк.

Загалом "за" проголосував 241 народний депутат. "Проти" виступили лише 2, а ще 65 – не голосували.

Голосування за перенесення дати свят / Фото Железняка

Відповідний законопроєкт подав до Ради президент

Зауважимо, що 28 червня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт щодо зміни дати 3 свят. Український лідер визначив його, як невідкладний.

У пояснювальній записці йшлося, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове саме 25 грудня. До речі, ПЦУ затвердила перехід на новий календар.

Метою законопроєкту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня,

– йдеться у проєкті закону.

Дату Дня захисників та захисниць України пропонували перенести, бо свято пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше про перенесення просила церква.