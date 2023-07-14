Западные партнеры объявили об очередных пакетах военной помощи для нашей страны. Какое оружие нам дадут после саммита НАТО – читайте в материале 24 Канала.

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Дальнобойные ракеты

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине дальнобойных ракет SCALP-EG – это французское название ракет Storm Shadow. О конкретном количестве и сроках поставки французский лидер не говорил.

Чтобы мы могли дать украинцам возможность наносить глубокие удары, сохраняя при этом ясность и последовательность нашей доктрины, мы решили поставить новые ракеты.

– заявил Эммануэль Макрон.

Также неизвестно о том, в какой именно модификации эти ракеты поступят в Украину. Это может быть тот же экспортный вариант, как и в случае с Storm Shadow.

Такие ракеты способны преодолевать расстояние до 290 км. Зато оригинальная версия ракет SS/SCALP-EG более дальнобойная – до 560 километров.

Германия отказалась предоставлять Украине свои дальнобойные ракеты. Taurus, дальность действия которых достигает 500 км. Министр обороны Борис Писториус пояснил, что Германия опасается ударов Украины по территории России.

Об этом вы подробнее можете прочитать в эксклюзивном интервью Бориса Писториуса 24 Каналу.

В то же время удивил своим заявлением о дальнобойных ракетах президент США Джо Байден. По его словам, вопрос поставки ракет ATACMS до сих пор находится на рассмотрении Белого дома, но окончательных решений пока нет.

Как работает ракета SS/SCALP-EG: смотрите видео

Бронетехника

В этом вопросе партнеры были гораздо более щедрыми. Саммит НАТО показал, что партнеры готовы продолжать поддерживать украинский бронебойный кулак, который должен освобождать оккупированные территории. В частности, нам пообещали:

танки Leopard 1A5 – 25 единиц от Германии,

– 25 единиц от Германии, БМП Marder – 40 единиц от Германии,

– 40 единиц от Германии, бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer2 – 5 единиц от Германии,

– 5 единиц от Германии, бронированные машины семейства CVR(T) (БТР) FV103 Spartan , разведывательная машина FV107 Scimitar , медвак FV104 Samaritan ) – 70 единиц от Великобритании,

, разведывательная машина , медвак ) – 70 единиц от Великобритании, БТР Bushmaster – 30 единиц от Австралии,

– 30 единиц от Австралии, БМП Bradley – 32 единицы от США,

– 32 единицы от США, БТР Stryker – 32 единицы от США.

Здесь следует заметить, что Австралия формально не является членом НАТО. Впрочем, государство поддерживает тесные отношения с Альянсом, а объявление нового пакета помощи произошло именно после встречи Владимира Зеленского с австралийским премьером Энтони Албенези на полях саммита.

Кроме того, США объявили об очередном пакете военной помощи за 3 дня до начала саммита. Впрочем, вполне вероятно, что этот пакет напрямую связан именно со встречей лидеров Альянса, чтобы анонсировать Украине мощное продолжение вооруженной поддержки.

Кроме того, Великобритания предоставляет Украине дополнительные боеприпасы к танкам Challenger 2, а также дополнительно еще 50 миллионов фунтов на ремонт оборудования и военной техники. Украина безгранично благодарна всем своим партнерам, Великобритании и лично министру обороны Бену Уоллесу за постоянную поддержку нашего войска.



Новая партия бронетехники от партнеров из НАТО / Инфографика 24 Канала

Артиллерия

Здесь уже основную роль сыграли США. В объявленном за 3 дня до саммита НАТО новом пакете военной помощи Вашингтон пообещал Украине предоставить еще 31 155-миллиметровую гаубицу.

Кроме того, Штаты предоставляют дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе кассетные, а также 105-миллиметровые снаряды. В пакет военной помощи вошли и дополнительные боеприпасы к системам HIMARS.

Не забыли о боеприпасах к артиллерийским системам и немы. В пакет помощи от Берлина вошли 20 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра, а также 5 тысяч дымовых снарядов.

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Противовоздушная оборона

Здесь уже главными ньюзмейкерами стали Германия и Норвегия. Оба европейских государства решили усилить украинскую систему ПВО. Так, партнеры пообещали нам:

ЗРК Patriot – 2 единицы от Германии,

– 2 единицы от Германии, ЗРК NASAMS – 2 единицы от Норвегии.

Соединенные Штаты Америки объявили в своем пакете о дополнительных боеприпасах для систем Patriot, а также дополнительных ракетах AIM-7 класса "воздух – воздух" для уничтожения воздушных целей.

Россияне атаковали украинские системы Patriot: смотрите видео

Другие приятные "мелочи"

Конечно, не мелочи. Ведь не может что-то иметь малое значение, когда речь идет о потенциально сохраненных жизни военных или гражданских. Кроме уже упомянутой помощи партнеры также пообещали Украине:

беспилотные авиационные комплексы Penguin (США),

(США), противотанковые системы Javelin и ракеты к ним (США),

и ракеты к ним (США), зенитные комплексы Stinger (США),

(США), 27 тактических машин для эвакуации техники и 10 тактических машин для буксировки и транспортировки оборудования (США),

высокоточные авиационные боеприпасы, оборудование для разминирования и подрывные боеприпасы (США),

1 тысячу микродронов Black Hornet (Норвегия).

Кроме того, в преддверии саммита Южная Корея сообщила, что отправила в Украину очередной борт с гуманитарной и военной помощью. Впрочем, содержимое не разглашается. Южная Корея, как Австралия и Украина, является одним из ключевых партнеров НАТО вне Альянса.

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