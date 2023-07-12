Что сказал Уоллес

Уоллес подчеркнул, что люди якобы хотят видеть больше благодарности от Украины. Он вспомнил о своей поездке в Украину осенью 2022 года.

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Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы мне дали список,

– заявил Уоллес.

Он добавил, что полномасштабное вторжение длится более 500 дней. За это время использовано множество боеприпасов. Уоллес подчеркнул: он понимает, почему США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы. В то же время Великобритания их Украине не будет предоставлять.

Заметьте! Оружие, которое получает Украина, помогает спасать жизнь украинцев. Российские оккупанты убивают взрослых и детей и стирают украинские города с лица земли. Чем больше оружия, тем больше спасенных жизней.

Что сказал Зеленский

Владимира Зеленского попросили прокомментировать это во время разговора с журналистами. Украинский лидер подчеркнул, что между Украиной и Великобританией – хорошие отношения. Украина всегда очень благодарна за помощь.

"Мне кажется, мы всегда были благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – подчеркнул президент.

Когда Алексей Резников заметил, что у них с Уоллесом – хорошие отношения, Зеленский пошутил: "ну так позвони ему".

Уоллес говорил об успехе контрнаступления ВСУ

В конце июня 2023 года Воллес заявил, что контрнаступление героев ВСУ – успешное. За лето украинским воинам удалось освободить больше территорий, чем захватчики захватили в течение зимы. Украинские воины сломали планы оккупантов.