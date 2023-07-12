Издание, ссылаясь на данные британского правительства, пояснило, что Украине предоставят более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2. Кроме того, будет пакет поддержки на 64,7 миллиона долларов для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра в Украине.

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В британском правительстве заявили, что эти программы будут финансироваться через комплексный пакет помощи НАТО Украине и будут поддерживаться специалистами по реабилитации по всему Альянсу.

Что известно о новой помощи от Великобритании

В Великобритании отметили, что 12 июля все члены "Большой семерки" – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты – должны подписать общую декларацию. Она будет предусматривать долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности Украины.

Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу,

– заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Кроме того, чиновник добавил, что он будет решительно поддерживать упрощение пути Украины к членству в НАТО.

Что известно о последней помощи от партнеров