Издание, ссылаясь на данные британского правительства, пояснило, что Украине предоставят более 70 боевых машин и машин материально-технического обеспечения, тысячи боеприпасов для танков Challenger 2. Кроме того, будет пакет поддержки на 64,7 миллиона долларов для ремонта оборудования и создания военного реабилитационного центра в Украине.
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В британском правительстве заявили, что эти программы будут финансироваться через комплексный пакет помощи НАТО Украине и будут поддерживаться специалистами по реабилитации по всему Альянсу.
Что известно о новой помощи от Великобритании
В Великобритании отметили, что 12 июля все члены "Большой семерки" – Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты – должны подписать общую декларацию. Она будет предусматривать долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности Украины.
Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу,
– заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Кроме того, чиновник добавил, что он будет решительно поддерживать упрощение пути Украины к членству в НАТО.
Что известно о последней помощи от партнеров
- 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они передадут Украине дальнобойные ракеты. Вероятно говорится о французской версии британских дальнобойных ракет Storm Shadow – SCALP.
- В этот же день о новой помощи заявили Германия и Норвегия. В частности, Берлин передаст новый пакет военной помощи на общую сумму 700 миллионов евро. Он включает 25 танков "Leopard" 1A5, 40 "Marder" 1A3, 2 "Patriot", 5 Bergepanzer 2, 20 тысяч артснарядов калибра 155 миллиметров, 5 тысяч дымовых снарядов.
- Норвегия увеличит размер фонда военной помощи Украине с 240 миллионов долларов до 930 миллионов долларов.