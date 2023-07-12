Видання, посилаючись на дані британського уряду, пояснило, що Україні нададуть понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення, тисячі боєприпасів для танків Challenger 2. Окрім цього, буде пакет підтримки на 64,7 мільйона доларів для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.
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У британському уряді заявили, що ці програми фінансуватимуться через комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу.
Що відомо про нову допомогу від Британії
У Великій Британії зауважили, що 12 липня всі члени "Великої сімки" – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати – мають підписати спільну декларацію. Вона передбачатиме довгострокові двосторонні зобов'язання щодо безпеки для України.
Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу,
– заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Окрім того, високопосадовець додав, що він рішуче підтримуватиме спрощення шляху України до членства в НАТО.
Що відомо про останню допомогу від партнерів
- 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Емануель Макрон заявив, що вони передадуть Україні далекобійні ракети. Ймовірно мовиться про французьку версію британських далекобійних ракет Storm Shadow – SCALP.
- У цей же день про нову допомогу заявили Німеччина та Норвегія. Зокрема, Берлін передасть новий пакет військової допомоги на загальну суму у 700 мільйонів євро. Він включає 25 танків "Leopard" 1A5, 40 "Marder" 1A3, 2 "Patriot", 5 Bergepanzer 2, 20 тисяч артснарядів калібру 155 міліметрів, 5 тисяч димових снарядів.
- Норвегія ж збільшить розмір фонду військової допомоги Україні із 240 мільйонів доларів до 930 мільйонів доларів.