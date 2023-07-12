Видання, посилаючись на дані британського уряду, пояснило, що Україні нададуть понад 70 бойових машин і машин матеріально-технічного забезпечення, тисячі боєприпасів для танків Challenger 2. Окрім цього, буде пакет підтримки на 64,7 мільйона доларів для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

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У британському уряді заявили, що ці програми фінансуватимуться через комплексний пакет допомоги НАТО Україні та підтримуватимуться спеціалістами з реабілітації з усього Альянсу.

Що відомо про нову допомогу від Британії

У Великій Британії зауважили, що 12 липня всі члени "Великої сімки" – Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати – мають підписати спільну декларацію. Вона передбачатиме довгострокові двосторонні зобов'язання щодо безпеки для України.

Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу,

– заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Окрім того, високопосадовець додав, що він рішуче підтримуватиме спрощення шляху України до членства в НАТО.

Що відомо про останню допомогу від партнерів