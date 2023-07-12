Про перемовини видання зазначило, посилаючись на неназваних високопосадовців США та Європи. Варто зазначити, що ракети ATACMS можуть бити на відстань 160 – 300 кілометрів та могли б допомогти ЗСУ знищувати резерви росіян ще на підході.

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Що відомо про розмови в Білому домі

Двоє американських чиновників і один європейський розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена стосовно того, чи відправляти (Україні – 24 Канал) навіть декілька керованих ракет класу "земля – земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці,

– мовиться в повідомленні.

До речі, видання зауважує, що Франція раніше також, як і Штати, виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності. Адже Париж побоювався, що зброю можуть застосовувати для ураження цілей на території Росії й це, ймовірно, може призвести до ескалації конфлікту.

Та вже 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі французький президент Емануель Макрон заявив, що Франція надасть Україні далекобійні ракети. Ймовірно, мовиться про французьку версію британської далекобійної ракети Storm Shadow, яка вже є в Україні, – SCALP.

Коротко про ATACMS