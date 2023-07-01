Під час дискусій у Національному пресклубі американський генерал пояснив, що зараз такого рішення у Білому домі немає. Однак свою позицію Вашингтон постійно переглядає.

Зверніть увагу США замислилися щодо передачі Україні касетних боєприпасів: ЗМІ з'ясували, коли це може статися

Рішення тільки за Байденом

Генерал Марк Міллі пояснив, що рішення про надання озброєння, зокрема далекобійних ракет ATACMS, ухвалює президент США, тобто Джо Байден. Однак станом на 30 червня такого рішення немає. Однак адміністрація американського лідера перебуває на постійному контакті з українською стороною й обговорює питання необхідного озброєння та переглядає свої рішення.

Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент, обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає,

– пояснив Міллі.

Генерал уточнив, що це стосується і винищувачів F-16, які також просить Україна. Окремо Голова об'єднаного комітету начальників штабів США відзначив, що Вашингтон тривалий час обговорював питання надання Україні вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення – DPICM. Рішення щодо них немає. Так само як і щодо касетних снарядів.

Що напередодні писали американські ЗМІ

Напередодні видання The Wall Street Journal повідомило, що після заколоту Євгенія Пригожина в Росії, який показав усі слабкості путінської диктатору, Вашингтон наблизився до рішення до надання Україні далекобійних ракет ATACMS, однак коли його остаточно ухвалять – невідомо.

Згодом видання CNN з посиланням на анонімні джерела з адміністрації Байдена повідомило, що Білий дім вивчає можливості щодо надання Україні касетних боєприпасів.

Остаточне рішення "очікується незабаром". У разі схвалення Україна може отримати касетні боєприпаси вже наступного місяця в рамках нового пакета військової допомоги. Мовиться про початок липня.

Неназвані американські чиновники заявили, що касетні боєприпаси можуть прискорити контрнаступ ЗСУ. Ці снаряди поступово виводили з виробництва з 2016 року. Однак США встигли накопичити їх у великій кількості.