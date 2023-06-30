Адміністрація президента США вивчає питання щодо можливого схвалення передачі касетних боєприпасів в Україну. Це підтвердили журналістам одразу кілька джерел.
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Коли Україна може отримати снаряди
Наразі Білий дім ще не визначився. Остаточне рішення "очікується незабаром". У разі схвалення Україна може отримати касетні боєприпаси вже наступного місяця в рамках нового пакета військової допомоги. Мовиться про початок липня.
Деякі союзники Вашингтона висловлювали занепокоєння з приводу цього. На думку анонімних представників адміністрації Байдена, їм вдалося переконати цих партнерів.
Неназвані американські чиновники заявили, що касетні боєприпаси можуть прискорити контрнаступ ЗСУ. Ці снаряди поступово виводили з виробництва з 2016 року. Однак США встигли накопичити їх у великій кількості.
Що кажуть експерти про касетні боєприпаси
- Раніше військовий експерт Павло Нарожний у розмові з 24 Каналом зазначав, що за допомогою цих снарядів ЗСУ буде легше давати відсіч російським окупантам. За його словами, Україна має необхідне озброєння для використання таких боєприпасів. Це гаубиці калібром 105 та 155 міліметрів.
- А військовий оглядач Денис Попович заявляв, що касетні боєприпаси допоможуть нашим захисникам швидше подолати фортифікаційні споруди. Ці снаряди ефективно знищують ворожу піхоту, що ховається в різних укриттях.