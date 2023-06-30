Адміністрація президента США вивчає питання щодо можливого схвалення передачі касетних боєприпасів в Україну. Це підтвердили журналістам одразу кілька джерел.

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Коли Україна може отримати снаряди

Наразі Білий дім ще не визначився. Остаточне рішення "очікується незабаром". У разі схвалення Україна може отримати касетні боєприпаси вже наступного місяця в рамках нового пакета військової допомоги. Мовиться про початок липня.

Деякі союзники Вашингтона висловлювали занепокоєння з приводу цього. На думку анонімних представників адміністрації Байдена, їм вдалося переконати цих партнерів.

Неназвані американські чиновники заявили, що касетні боєприпаси можуть прискорити контрнаступ ЗСУ. Ці снаряди поступово виводили з виробництва з 2016 року. Однак США встигли накопичити їх у великій кількості.

До слова, США не можуть використовувати касетні боєприпаси. Вашингтон підписав угоду, що забороняє це. А Україна такий документ не підписувала.

Що кажуть експерти про касетні боєприпаси