Администрация президента США изучает вопрос о возможном одобрении передачи кассетных боеприпасов в Украину. Это подтвердили журналистам сразу несколько источников.

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Когда Украина может получить снаряды

Пока Белый дом еще не определился. Окончательное решение "ожидается в скором времени". В случае одобрения, Украина может получить кассетные боеприпасы уже в следующем месяце в рамках нового пакета военной помощи. Речь идет о начале июля.

Некоторые союзники Вашингтона выражали обеспокоенность по этому поводу. По мнению анонимных представителей администрации Байдена, им удалось переубедить этих партнеров.

Неназванные американские чиновники заявили, что кассетные боеприпасы могут ускорить контрнаступление ВСУ. Эти снаряды постепенно выводились из производства с 2016 года. Однако США успели накопить их в большом количестве.

К слову, США не могут использовать кассетные боеприпасы Вашингтон подписал соглашение, запрещающее это. А Украина такой документ не подписывала.

Что говорят эксперты о кассетных боеприпасах