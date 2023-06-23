Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, кассетные боеприпасы эффективны для уничтожения вражеской пехоты, которая прячется в окопах и других укрытиях.

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Они действительно могут помочь быстрее преодолеть фортификационные сооружения, нарытые оккупантами, к примеру, в Запорожской области. Вероятно, Украина пока не получила такие боеприпасы из-за определенных межгосударственных соглашений, касающихся использования такого оружия.

Какие бывают кассетные боеприпасы

Как отметил Попович, есть множество различных кассетных боеприпасов. Например, даже оперативно-тактическая ракета может быть оснащена кассетной боеголовкой.

Она взрывается на определенном расстоянии над землей и разбрасывает меньшие боеприпасы на значительной территории. Это – меньшие взрывающиеся элементы.

Этот боеприпас достаточно жесткий и в определенном смысле негуманен. Поэтому есть определенные ограничения. Но он достаточно эффективен против пехоты, сидящей в окопах. Также определенные суббоеприпасы могут иметь кумулятивную боевую часть. Это эффективно против бронированной техники,

– заметил Попович.

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Кассетные боеприпасы для Украины: коротко