06:39, 15 декабря

Аналитики Института изучения войны опубликовали актуальный отчет о ситуации на фронте. По их данным, российские войска продвинулись в Курской области, Торецке, Покровске, Курахово и Роботино.

Зато ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Волчанска в течение последних нескольких недель.

На других направлениях российские войска продолжают наступательные действия, но с ограниченными результатами.