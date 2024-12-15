Подробнее о ситуации на фронте, потери противника, и главные события дня по состоянию на 15 декабря, рассказывает 24 Канал.
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В Николаеве попадание в критический объект
В Николаевской ОВА сообщили, что враг атаковал город БпЛА типа "Шахед"-131/136. Есть повреждения на объекте инфраструктуры. Ранены два работника.
Взрыв в Николаеве
В Николаеве 15 декабря утром прогремел взрыв. В области перед тем была объявлена воздушная тревога. Взрывы подтвердил и руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким, пообещав детали позже. По его словам, на место выехали службы.
Обзор боевых действий и карты ISW
Аналитики Института изучения войны опубликовали актуальный отчет о ситуации на фронте. По их данным, российские войска продвинулись в Курской области, Торецке, Покровске, Курахово и Роботино.
Зато ВСУ восстановили утраченные позиции вблизи Волчанска в течение последних нескольких недель.
На других направлениях российские войска продолжают наступательные действия, но с ограниченными результатами.
Шольц снова отказал Украине в поставках Taurus
Немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз отказался поставлять дальнобойные ракеты типа Taurus для Украины. По его мнению, это "было бы ошибкой".
Шольц также отметил, что важно "любой ценой избежать конфликта между НАТО и Россией".
СМИ: Украина дважды откладывала соглашение с США о полезных ископаемых
Украинские власти дважды откладывали заключение соглашения о сотрудничестве с США в сфере добычи полезных ископаемых. Это делалось, вероятно, для того, чтобы впоследствии подписать его с Дональдом Трампом.
Новоизбранному президенту США хотели позволить представить этот документ как свою заслугу перед американцами, сообщает The New York Times.