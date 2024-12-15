Детальніше про ситуацію на фронті, втрати противника, та головні події дня станом на 15 грудня, розповідає 24 Канал.
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Вибух у Миколаєві
У Миколаєві 15 грудня зранку пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога. Вибухи підтвердив і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ообіцявши деталі згодом. За його словами, на місце виїхали служби.
Огляд бойових дій та карти ISW
Аналітики Інституту вивчення війни опублікували актуальниий звіт щодо ситуації на фронті. За їх даними, російські війська просунулися в Курській області, Торецьку, Покровську, Кураховому та Роботиному.
Натомість ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Вовчанська протягом останніх кількох тижнів.
На інших напрямках російські війська продовжують наступальні дії, але з обмеженими результатами.
Шольц знову відмовив Україні у постачанні Taurus
Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре відмовився постачати далекобійні ракети типу Taurus для України. На його думку, це "було б помилкою".
Шольц також наголосив, що важливо за "будь-яку ціну уникнути конфлікту між НАТО і Росією".
ЗМІ: Україна двічі відкладала угоду з США про корисні копалини
Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Це робилося, ймовірно, для того, щоб згодом підписати її з Дональдом Трампом.
Новообраному президенту США хотіли дозволити представити цей документ як свою заслугу перед американцями, повідомляє The New York Times.