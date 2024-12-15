Детальніше про ситуацію на фронті, втрати противника, та головні події дня станом на 15 грудня, розповідає 24 Канал.

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07:34, 15 грудня

Вибух у Миколаєві

У Миколаєві 15 грудня зранку пролунав вибух. В області перед тим була оголошена повітряна тривога. Вибухи підтвердив і керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ообіцявши деталі згодом. За його словами, на місце виїхали служби.

06:39, 15 грудня

Огляд бойових дій та карти ISW

Аналітики Інституту вивчення війни опублікували актуальниий звіт щодо ситуації на фронті. За їх даними, російські війська просунулися в Курській області, Торецьку, Покровську, Кураховому та Роботиному.

Натомість ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Вовчанська протягом останніх кількох тижнів.

На інших напрямках російські війська продовжують наступальні дії, але з обмеженими результатами.

06:39, 15 грудня

Шольц знову відмовив Україні у постачанні Taurus

Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре відмовився постачати далекобійні ракети типу Taurus для України. На його думку, це "було б помилкою".

Шольц також наголосив, що важливо за "будь-яку ціну уникнути конфлікту між НАТО і Росією".

06:32, 15 грудня

ЗМІ: Україна двічі відкладала угоду з США про корисні копалини

Українська влада двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Це робилося, ймовірно, для того, щоб згодом підписати її з Дональдом Трампом.

Новообраному президенту США хотіли дозволити представити цей документ як свою заслугу перед американцями, повідомляє The New York Times.