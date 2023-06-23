Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, касетні боєприпаси є ефективними для знищення ворожої піхоти, яка ховається в окопах та інших укриттях.
До теми У США таких мільйони, – військовий експерт сказав, як працює касетний снаряд DPICM
Вони дійсно можуть допомогти швидше подолати фортифікаційні споруди, які окупанти накопали, до прикладу, в Запорізькій області. Ймовірно, Україна поки не отримала такі боєприпаси через певні міждержавні угоди, які стосуються використання такої зброї.
Які бувають касетні боєприпаси
Як наголосив Попович, є величезна кількість різних касетних боєприпасів. До прикладу, навіть оперативно-тактична ракета може бути оснащена касетною боєголовкою.
Вона вибухає на певній відстані над землею і розкидає менші боєприпаси на значній території. Це – менші елементи, які вибухають.
Цей боєприпас досить жорсткий і в певному сенсі негуманний. Тому є певні обмеження. Але він доволі ефективний проти піхоти, яка сидить в окопах. Також певні суббоєприпаси можуть мати кумулятивну бойову частину. Це ефективно проти броньованої техніки,
– зауважив Попович.
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Касетні боєприпаси для України: коротко
- Заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер заявила, що передача касетних боєприпасів була б корисною для України. Вони були б досить ефективними проти російських позицій на полі бою.
- Однак цей процес гальмується з низки причин. Насамперед в США є обмеження на експорт таких боєприпасів. Також є занепокоєння щодо єдності між союзниками щодо цього питання.
- Відомо, що понад 120 країн світу у 2008 році ухвалили колективний договір щодо заборони виробництва, використання та накопичення таких боєприпасів. Однак до нього не приєдналися ні США, ні Росія, ні Україна.
- Такі боєприпаси випускають величезну кількість дрібних елементів, які вибухають, від чого страждає цивільне населення. Також вони мають досить значний відсоток нерозривання, що створює проблеми на роки після завершення воєн.