Загалом DPICM є касетним снарядом. Простими словами він являє собою контейнер, всередині якого є велика кількість мін. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

Цікаво Радник Залужного пояснив, чому раніше потік зброї для України був "жахливо повільним"

Як працює касетний снаряд

Цей контейнер розкривається у повітрі й засипає велику територію вибуховими пристроями. У такий спосіб можна ліквідувати велику кількість особового складу, оскільки буде не один вибух, а дуже багато дрібних.

Під час використання касетних боєприпасів величезна площа засіюється мінами. "Плюсом" цих снарядів є велика кількість вибухів. Водночас є і "мінус" – близько 2 – 3% цих мін не вибухають, а залишаються в землі.

Відтак, може нести загрозу для наших військових під час наступу або ж для населення після звільнення цієї території. Так, усі території, на яких використовувалися такі боєприпаси, потребують дуже серйозного розмінування після проведення бойових дій.

Україна має необхідне озброєння для використання DPICM

Сполучені Штати не можуть використовувати боєприпаси DPICM, оскільки підписали міжнародні угоди, які це забороняють. Водночас Україна не підписувала їх, тобто технічно може використовувати касетні снаряди.

Ба більше, ми маємо необхідне озброєння для використання DPICM. Мовиться про гаубиці калібром 105 та 155 міліметрів.

Є один момент – такі боєприпаси США виготовляли до близько 1990 року, але вони виробляли їх упродовж усієї Холодної війни й у них на складах лежать мільйони таких боєприпасів,

– зауважив військовий експерт.

Нарожний пояснив, як працює снаряд DPICM: дивіться відео

На його думку, теоретично Сполучені Штати можуть передати нам касетні снаряди. Тут є ще один цікавий момент – DPICM є доволі старими боєприпасами. Тобто вони боєспроможні, їх можна застосовувати, але підходить термін їхнього знешкодження.

Відтак, у разі передачі Україні цих снарядів США не платитимуть гроші за їхнє знешкодження. Водночас Україна отримає величезну кількість боєприпасів. Утім, чи передадуть союзники нам DPICM є політичним питанням.

Військова допомога для України: останні новини