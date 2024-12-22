Робот "Терміт" здатний долати складні рельєфи та забезпечувати тактичну перевагу. Співзасновник і директор компанії-виробника наземних роботизованих комплексів Tencore Максим Васильченко розповів 24 Каналу, що цей засіб у ЗСУ використовують як логістичну платформу, адже вона дозволяє зберігати життя нашим воїнам.

Дивіться також Збивали багатоповерхівкою: в Казані БпЛА влетів у будинок, там почалася пожежа

Як працює робот "Терміт"

Максим Васильченко зазначив, що Силам оборони, за допомогою дистанційного керування роботом, вдається постачати на позиції різноманітну провізію, зокрема воду, їжу та інше.

До цього військові все носили в руках, проте деякі носять і досі. Робот "Терміт" дозволяє економити сили наших захисників та робити все з безпечних ділянок,

– сказав він.

Спектр завдань цієї техніки останнім часом розширився, мовиться про інженерні рішення, зокрема модулі для скидання мін. За словами директора компанії-виробника, робот "Терміт" нещодавно почали тестувати разом із бойовими турелями, тобто установками для кріплення кулеметів і гранатометів.

Мінні загородження

Васильченко зазначив, що від початку створення і дотепер триває удосконалення наземних роботизованих систем "Терміт".

Сили оборони використовують цю техніку для мінування території. Раніше робот міг перевозити від двох до шести мін.

Ми зробили такі модулі, які можна встановлювати на "Терміт" та одночасно вести 20 мін, щоб робити більш серйозні загородження,

– підкреслив директор.

Він додав, що зараз тривають випробування в бойових умовах, а завдяки зворотному зв'язку вдається покращувати функції робота.

Цікаво, що Сили оборони України вперше провели операцію із застосуванням лише роботизованих систем та FPV-дронів, продемонструвавши прогрес у технологічному розвитку. За словами сержанта Володимира Дегтярьова з бригади "Хартія", операція була успішною та включала використання наземних безпілотників з кулеметами для атак і дронів для розмінування.