Робот "Термит" способен преодолевать сложные рельефы и обеспечивать тактическое преимущество. Соучредитель и директор компании-производителя наземных роботизированных комплексов Tencore Максим Васильченко рассказал 24 Каналу, что это средство в ВСУ используют как логистическую платформу, ведь она позволяет сохранять жизнь нашим воинам.

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Как работает робот "Термит"

Максим Васильченко отметил, что Силам обороны, с помощью дистанционного управления роботом, удается поставлять на позиции разнообразную провизию, в частности воду, еду и прочее.

До этого военные все носили в руках, однако некоторые носят до сих пор. Робот "Термит" позволяет экономить силы наших защитников и делать все из безопасных участков,

– сказал он.

Спектр задач этой техники в последнее время расширился, говорится об инженерных решениях, в частности модули для сброса мин. По словам директора компании-производителя, робот "Термит" недавно начали тестировать вместе с боевыми турелями, то есть установками для крепления пулеметов и гранатометов.

Минные заграждения

Васильченко отметил, что с начала создания и до сих пор продолжается совершенствование наземных роботизированных систем "Термит".

Силы обороны используют эту технику для минирования территории. Ранее робот мог перевозить от двух до шести мин.

Мы сделали такие модули, которые можно устанавливать на "Термит" и одновременно вести 20 мин, чтобы делать более серьезные заграждения,

– подчеркнул директор.

Он добавил, что сейчас продолжаются испытания в боевых условиях, а благодаря обратной связи удается улучшать функции робота.

Интересно, что Силы обороны Украины впервые провели операцию с применением только роботизированных систем и FPV-дронов, продемонстрировав прогресс в технологическом развитии. По словам сержанта Владимира Дегтярева из бригады "Хартия", операция была успешной и включала использование наземных беспилотников с пулеметами для атак и дронов для разминирования.