Вночі проти 21 грудня дрон врізався у багатоповерхівку у Казані. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Зайнялась пожежа

Місцеві російські телеграм-канали пишуть, що дрон прилетів до 37-поверхового будинку в Казані. приблизно о 8 ранку квартирі, куди влучив БпЛА, почалася пожежа. Мешканців будинку евакуювали.

Територія житлового комплексу "Лазурне небо" перекрита. Будинок розташований на перетині вулиць Злітної та Патріса Лумумби.

У російському міноборони заявляють, що черговими засобами ППО перехопили безпілотний літальний апарат над територією Республіки Татарстан.

Про постраждалих інформації немає. Пізніше повідомили, що внаслідок атаки БпЛА загорівся ще один будинок у Казані. Крім цього, згодом у будинок "Лазурне небо" поцілив другий дрон. На підльоті до нього помітили і третій БпЛА.

У Казані дрон влетів у багатоповерхівку: дивіться відео

Окупанти також бідкались на масовану атаку дронів у ніч проти 19 грудня. Вибухи лунали у багатьох російських регіонах. У міноборони країни-агресора заявили, що уночі 19 грудня буцімто "збили" 84 БпЛА.