Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що може бути 3 варіанти того, хто відправить свої миротворчі війська до України. Мовиться про ООН, НАТО та ЄС.

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Військовий контингент в Україні

Олексій Буряченко підкреслив, що є кілька варіантів, які західні об'єднання можуть відправити свої війська на територію України.

Перший – це місія ООН. Ситуація з цим доволі складна, адже таке рішення потребуватиме погодження в Радбезі, в там є Росія та Китай.

Росіяни уже заявили, що начебто готові прийняти таку миротворчу місію, але вона має бути наповнена їхніми людьми. Через це така ініціатива буде абсолютно недієвою. Цей варіант не є прийнятним для українців та європейців,

– зауважив політолог.

Другий варіант – миротворчий контингент НАТО. Така ініціатива також малоймовірно, адже НАТО для Росії є збудником агресії.

Це може додатково погіршити ситуацію, а не стабілізувати її,

– висловився Буряченко.

Найбільш реалістичним, на його думку, є третій варіант – миротворча місія ЄС. Ймовірно, така ідея вже погоджена між Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом.

Це може бути поліцейсько-миротворча місія ЄС. Як на мене, нам (Україні – 24 Канал) потрібно продовжувати шукати й інші варіанти у цьому напрямку, адже і тут можуть виникнути питання щодо ефективності такої ініціативи,

– зауважив політолог.

Він висловив побоювання, що, у випадку повторного нападу Росії, європейські миротворці можуть бути не готові воювати із країною-агресоркою. Тому нашій державі важливо підсилити свою позицію у цьому питанні.

До слова, Володимир Зеленський підтримав ініціативу Еммануеля Макрона щодо створення миротворчої місії для України, але наголосив на важливості конкретних механізмів її реалізації. Він зазначив, що така місія може бути частиною гарантій безпеки для України до вступу в НАТО, за умови, що будуть чіткі деталі щодо її складу та дій у випадку російської агресії.