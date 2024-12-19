Під час пресконференції в Брюсселі Зеленський наголосив, що це може стати частиною гарантій безпеки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про миротворців

Зеленський підкреслив, що ідея може стати частиною системи безпекових гарантій для України, поки країна не приєднається до НАТО. Однак важливо уникнути формального підходу та забезпечити реальні дії.

Питання тільки в тому, щоб це не була просто якась... штучна історія. Треба дієві механізми. Якщо ми говоримо про контингент, то конкретика – скільки, що вони будуть робити, якщо буде агресія з боку Росії,

– заявив Зеленський.

За його словами, переговори з цього питання вже стартували.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив з Еммануелем Макроном можливість відправки миротворців в Україну. За словами президента України, зараз вже є позитив від деяких лідерів щодо відправки миротворців, однак подальших деталей він не розкривав.