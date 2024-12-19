Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Відомо, що лідери України та Франції 18 грудня мали розмову у форматі тет-а-тет.

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Чи можуть в Україну відправити миротворців

Володимир Зеленський порівняв війну з одним довгим днем, який досі, на жаль, не закінчився. За його словами, зараз метою є посилення України, щоб ніхто не зміг нічого нав'язати нашій державі.

Зокрема президент прокоментував перспективи залучення миротворців в Україні.

Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими людьми. Поки що не хочу говорити деталей, бо ми в процесі. І я бачу, що є вже й позитив від деяких лідерів щодо цього,

– наголосив глава держави

За його словами, обговорення цього питання є непростим процесом, який має свої ризики.

Зеленський додав, що під час зустрічей зі світовими лідерами обговорювалось також посилення української системи ППО. Наразі Україна потребує окремих систем від Сполучених Штатів, однак допомога європейських партнерів також необхідна.