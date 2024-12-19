Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Известно, что лидеры Украины и Франции 18 декабря провели разговор в формате тет-а-тет.

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Могут ли в Украину отправить миротворцев

Владимир Зеленский сравнил войну с одним длинным днем, который до сих пор, к сожалению, не закончился. По его словам, сейчас целью является усиление Украины, чтобы никто не смог ничего навязать нашему государству.

В частности президент прокомментировал перспективы привлечения миротворцев в Украину.

Так, вопрос здесь деталей, мы обсуждаем эти детали. Я положительно воспринимаю, что Эммануэль уже имел контакты с некоторыми людьми. Пока не хочу говорить деталей, потому что мы в процессе. И я вижу, что есть уже и позитив от некоторых лидеров по этому поводу,

– подчеркнул глава государства

По его словам, обсуждение этого вопроса является непростым процессом, который имеет свои риски.

Зеленский добавил, что в ходе встречи с мировыми лидерами обсуждалось также усиление украинской системы ПВО. В настоящее время Украина нуждается в отдельных системах от Соединенных Штатов, однако помощь европейских партнеров также необходима.